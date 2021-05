Animalul nu se lasa intimidat nici de cainii care latra, nici de soferii care claxoneaza si timp de cateva minute continua sa caute hrana intr-o zona amplasata la cativa metri de o statie de autobuz.In imaginile transmise in direct la Facebook se vede cum ursul da jos de pe stalp un cos de gunoi, pe care il rastoarna pe carosabil, cautand hrana.La un moment dat, ursul se retrage, apoi revine la cosul cu deseuri, prin spatele unui autoturism al carui sofer a oprit sa il filmeze."Ce foame ii e, iti dau seama, saracul, ca nu ii e frica de masini si de lume! E chiar trist!", spune barbatul care face transmisia live pe reteaua de socializare.Potrivit localnicilor, imaginile au fost filmate pe Calea Codrului, in cartierul Furnica, la doar cativa metri de o statie de autobuz. Oamenii spun ca ursii apar in mod frecvent in acea zona, cutand hrana.