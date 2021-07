Urs gonit cu focuri de arma dupa ce a sfasiat mai multe animale. Localnicii au fost avertizati prin RO-ALERT

Potrivit unui comunicat al Jandarmeriei Neamt, luni, in jurul orei 23.45, prin apel la 112, a fost semnalata prezenta unui urs intr-o gospodarie din satul Neagra, comuna Tasca, iar in zona s-au deplasat echipaje de jandarmerie, politie si SMURD. De asemenea, cetatenii comunei Tasca au fost avertizati prin mesaj RO-ALERT de prezenta ursului."La sosirea fortelor de interventie, ursul nu mai era prezent in apropierea gospodariei, dar pe timpul cat au ramas in zona, acesta si-a facut din nou aparitia. Animalul a fost indepartat catre padure cu ajutorul dispozitivelor de emitere a zgomotelor si cu sprijinul unui localnic, angajat al Directiei Silvice Neamt, care a executat focuri de arma in plan vertical. Din cele relatate de apelant, ursul a provocat pagube materiale, atacand animalele din gospodarie - doi porci", se arata in comunicat. Jandarmii din cadrul Postului de Jandarmi Montan Bicaz au mai ramas in apropierea gospodariei pentru a monitoriza zona si a se asigura ca pericolul nu mai este iminent.De la inceputul anului si pana in prezent, jandarmii nemteni au fost alertati si au intervenit la sase sesizari facute prin apel la 112 care semnalau prezenta ursilor in apropierea gospodariilor.