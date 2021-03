VIDEO Cum crede instructorul de schi alergat de urs in Predeal ca trebuie rezolvata problema salbaticiunilor ajunse printre oameni: "Mi s-a parut o idee buna"

Adrian Stoica, monitor de schi, a dat dovada de mult curaj atunci cand, pe partia din Predeal, a dat nas in nas cu un urs care se pare ca are aproximativ 4 ani . Animalul a aparut pur si simplu pe partie. Stoica a fost primul care l-a vazut. Iar in spatele lui s-au adunat multi schiori.Initial oamenii au incercat sa il goneasca, insa tentativele lor au fost in zadar."Am vrut ca ursul sa-si vada de treaba lui si ceilalti sa nu se duca dupa el. Am fost primul care l-am vazut. Cand a venit catre noi le-am zis sa faca galagie. Am vazut ca nu este agresiv. Intentia mea a fost sa-l indepartez. El cu mine avea ce avea, se pare. Semnele de atac evidente nu le avea. Nici nu a venit cu o pozitie agresiva. Cand am vazut ca se apropie cam mult, am zis ca trebuie sa-l domin, fiindca este un animal salbatic. M-am facut mare, am pus betele de schi intre mine si el, nu cu varfurile spre el, ci incrucisate, pe orizontala si am vorbit tot timpul. Nu tipat, nu urlat", a declarat, pentru Ziare.com, Adrian Stoica. A pornit pe schiuri, mergand cu spatele. Iar ursul era dupa el."Eu nu mai aveam cum sa ma intorc la ceilalti. L-am tinut cu privirea. Cu spatele am coborat. Asa il vedeam tot timpul. E un animal salbatic (...). A venit prea aproape. Am incercat sa-l tin la distanta. Sa nu te pierzi, asta e cel mai important", a spusIntrebat cum de nu s-a pierdut cu firea si a vorbit calm cu ursul, Adrian Stoica a amintit despre celebra vorba romaneasca din popor - "Vorba dulce mult aduce".Ce solutie vede monitorul de schi pentru astfel de situatii? Adrian Stoica a mai povestit ca nu este la prima intalnire cu un urs din "cariera". Instructorul brasovean a vorbit si despre solutiile pe care le vede pentru separarea mai eficienta a salbaticiunilor de spatiile in care activeaza oameni."Sarma electrificata, de joasa tensiune, care doar sa-l ciupeasca. Mi s-a parut o idee buna. Si hrana mai multa in padure", a mai spus instructorul de schi.