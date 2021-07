Urs semnalat pe Transfagarasan. ISU a transmis mesaj RO-Alert si cere turistilor sa nu hraneasca animalul

"In urma cu putin timp s-a transmis un mesaj de avertizare RO-Alert pe teritoriul localitatii Cartisoara, in scopul informarii si avertizarii cetatenilor privind prezenta unui urs pe DN7C, Transfagarasan, km 126", a transmis, luni, ISU Sibiu."Atentie! A fost semnalata prezenta unui urs pe DN7C, km 126 pe raza UAT Cartisoara. Evitati zona, nu hraniti animalul. In caz de pericol apelati 112", este mesajul transmis se ISU. La fata locului ISU Sibiu a mobilizat de urgenta un echipaj SMURD in vederea acordarii asistentei medicale la nevoie.