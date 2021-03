Numarul ursilor din Prahova a crescut de cand vanatoarea a fost interzisa. Oamenii se plang de "usii gunoieri" care le distrug gospodariile

"Ursii gunoieri", caci asa sunt numiti cei care vin des si cauta mancare prin tomberoane, si-au schimbat comportamentul. Nu mai vor sa caute hrana prin padure si coboara in localitati unde ajung sa distruga si gospodarii.Ioan Domsa de la Directia Silvica Prahova este de parere ca principalul vinovat este tot omul facand referire la cei care hranesc ursii care vin la marginea drumurilor."Ursul asociaza omul cu mancarea. Cand vede un om se gandeste la mancare. Ar trebui popularizata ideea ca omul este principalul vinovat, sa constienizeze ca nu are de ce sa-l hraneasca(...)Ei ar trebui sa se hraneasca singuri, sa gaseasca mancare in natura", a declarat Domsa.De aproximativ 5 ani vanatoarea a fost interzisa. In tot acest timp s-au facut derogari pentru recoltarea exemplarelor care s-au dovedit a fi periculoase.Acum s-a ajuns in situatia in care sunt 90 de ursi pe cele 4 fonduri de vanatoare gestionate de Directia Silvica Prahova, un numar aproape dublu fata de cel optim."In 2019 avem evaluati 156 de ursi. In 2020 erau 170. La Azuga, in 2020, potrivit evaluarii erau 49 de ursi iar efectivul optim este de 25. La Maneciu, in 2020 erau 35 de exemplare iar efectivul optim este de 10. Ursul nu mai hiberneaza pentru ca gaseste mancare. Acum sunt ursoaice cu 2,3 pui desi normal ar trebui sa aiba un pui. Au intervenit o gramada de schimbari in comportamentul lor", a mai afirmat angajatul Directiei Silvice Prahova.Padurarii atrag atentia ca ursul este un animal salbatic si are un comportament imprevizibil.