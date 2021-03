Ce faci ca sa-si creasca parul mai repede. Remedii naturale, la indemana oricui

Medicul dermatolog Oana Stanimir ne da o solutie simpla care ajuta la prevenirea caderii parului, mentinerea sanatatii lui si cresterea podoabei capilare. Urzica. Folosita chiar si de catre bunicii nostri, urzica este un adevarat miracol pentru par."Ca si remediu, urzica este foarte buna pentru par. Atat gatita si mancata cat si ca zeama cu care sa te speli pe cap", ne-a declarat dr. Oana Stanimir.Aceasta a mai spus ca si alimentatia ne ajuta la cresterea parului. Putem consuma frecvent smoothie facut din avocado, struguri rosii, afine, cirese, amestecuri care trebuie sa fie bogate in vitaminele A, C, D sau B. De altfel, sucul de morcovi este indicat, dar la fel de bune sunt si nucile sau ovazul.Oana Stanimir spune ca ne putem face in casa masti naturale pentru par "Sunt pacienti care vor tratemente naturale. Sunt masti care se pot face din ulei de ricin si galbenus de ou sau ulei de masline cu galbenus de ou. Se maseaza cu ele, usor, scalpul", a mai spus medicul dermatolog.Mastile se tin aproximativ 40 de minute si se fac de maximum doua ori pe saptamana.Tratamentele naturale sunt de durata fiind necesare peste doua luni pana sa vedem un rezultat.