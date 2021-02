Institutul de Sanatate Publica nu recomanda utilizarea lampilor UV pentru dezinfectia suprafetelor in scoli, dupa ce mai multi elevi au ajuns la spital

Posibile reactii: conjunctivita, cataracta

"Intrucat accidentele survenite in urma utilizarii lampilor UV in unitatile de invatamant sunt tot mai dese, precizam ca specialistii INSP nu sustin aceasta metoda de dezinfectie, opinie transmisa de altfel, tuturor institutiilor ce au solicitat un punct de vedere in aceasta directie. Utilizarea dezinfectiei cu UV este specifica unitatilor sanitare, fiind o metoda fizica de dezinfectie a aerului si suprafetelor din incaperi. Punerea in functiune a acestor lampi trebuie executata numai de persoane calificate si instruite in acest sens", precizeaza INSP.In timpul functionarii, persoanele nu trebuie sa fie in incapere, in caz contrar, persoanele expuse dezvolta reactii nedorite la nivel ocular (conjunctivita, foto-oftalmie, cataracta) sau la nivel cutanat (arsura pana la transformare malign)."Totodata, atragem atentia ca masurile de curatenie si cele de aplicare a produselor de curatenie si a dezinfectantilor prevazute atat in recomandarile nationale cat si in cele ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii, asociate cu o aerisire fara abatere de la frecventa si perioada corecta de timp, asigura un mediu propice desfasurarii activitatilor educative. Igiena mainilor, igiena respiratiei, evitarea aglomeratiei, aerisirea frecventa a spatiilor sunt metodele dovedite ca fiind eficiente in prevenirea transmiterii COVID - 19. In concluzie metoda dezinfectiei cu UV nu reprezinta o optiune pentru dezinfectarea salilor de curs in scoli", conchide INSP.La jumatatea lunii februarie, mai multi elevi din Galati au acuzat probleme oculare, unii dintre ei ajungand la spital , dupa ce in clasa in care invata a fost lasata in functiune o lampa UV, pentru a dezinfecta incaperea. Patru copii au ajuns la spital cu probleme la ochi, iar alti 10 au reclamat usturimi si dureri oculare.