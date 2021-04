Doar un sfert dintre utilizatorii online permit intotdeauna accesul la microfoanele sau camerele web. "Sase din zece utilizatori sunt ingrijorati ca cineva i-ar putea urmari"

"Constientizarea generala a importantei securitatii camerei web este promitator de ridicata, aproape sase din zece utilizatori (59%) fiind ingrijorati de faptul ca cineva i-ar putea urmari prin intermediul camerei web, fara stirea lor, iar 60% sunt ingrijorati de faptul ca acest lucru ar putea fi realizat prin intermediul unui software rau intentionat. Acest lucru indica probabilitatea ca mai multi oameni sa isi protejeze proactiv tehnologiile in viitor, pe masura ce se adapteaza la regimul de munca la distanta si inteleg rolul aplicatiilor colaborative", releva compania.In ultimul an, dependenta de videoconferinte a dus la o crestere colosala a aplicatiilor dedicate acestora. Un exemplu este Microsoft Teams, aplicatie a carei utilizare a crescut cu 894% in luna iunie 2020, comparativ cu luna februarie 2020. De asemenea, acest fenomen a provocat o penurie aproape mondiala in ceea ce priveste camerele web, multi furnizori de top vazand o cerere foarte crescuta.38% dintre respondentii cu varsta de peste 55 de ani spun ca nu ofera niciodata aplicatiilor si serviciilor un astfel de acces."Daca o aplicatie pentru apeluri video solicita permisiunea pentru a accesa camera, este un lucru care are sens. Dar daca exista o aplicatie fara functionalitati relevante care solicita accesul la microfonul unei persoane, fara un motiv justificat, ar fi mai bine sa investigati si sa explorati care sunt functiile care cer permisiune de acces si de ce", spun specialistii.Aceste descoperiri afecteaza in mare masura acest echilibru si evidentiaza nevoia in crestere a oamenilor de a se simti in siguranta in lumea digitala de astazi, fara a pierde rolul pe care camerele si aplicatiile de colaborare trebuie sa-l joace in aceasta noua lume a regimului de munca la distanta.Solutiile propuse de specialisti pentru ca utlizatorii sa se simta mai in siguranta in timp ce utilizeaza camerele web si pentru a se asigura ca aceasta crestere a modalitatilor virtuale de comunicare duce la o crestere in egala masura a numarului persoanelor care isi protejeaza intimitatea si siguranta:Investiti intr-o versiune simpla de webcam, dedicata acestei actiuni, pentru a va simti in siguranta atunci cand instrumentul nu este utilizat.Folositi o solutie de securitate eficienta, care ofera protectie avansata si acopera mai multe dispozitive, inclusiv dispozitive PC, Mac, Android si iOS.Analizati care dintre aplicatiile dumneavoastra actuale au permisiunea in prezent de a va accesa camera web sau microfonul si anulati permisiunile acolo unde nu sunt necesare.Kaspersky este o companie globala de securitate cibernetica fondata in 1997.