Ce trebuie sa facem ca sa nu ne trezim ca pierdem banii dati pentru vacanta de vara. "Banii nu se pot recupera fizic deoarece si agentiile achita catre furnizori"

Agentii de turism au pregatit deja pentru perioada estivala pachete in strainatate. Mai mult, cine cumpara acum sejurul pentru vacanta de vara beneficiaza si de reduceri.Reprezentantul unei agentii de turism din Ploiesti a declarat ca este recomandat ca toti turistii care isi achizitioneaza vacante in aceasta perioada sa incheie si asigurari medicale si storno, cu extensia Covid."Aceasta asigurare, depinde de conditiile fiecarui asigurator, acopera 90% din contravaloarea pachetului turistic, iar turistii isi pot recupera aceasta suma de la asigurator, in urma unui dosar de dauna. Asigurarea storno permite ca, la testarea initiala, daca unul din turisti iese pozitiv, recupereaza 90% din contravaloarea pachetului", ne-a spus agentul turistic.La ce trebuie sa fim atenti? La destinatia aleasa "Avand in vedere ca toata lumea a dus lipsa calatoriilor in ultimul an, sunt foarte multi turisti care calatoresc si in conditiile date. Din punctul meu de vedere ar trebui sa fim atenti la destinatia pe care o alegem inainte de a ne alege vacanta. Sa studiem foarte bine destinatiile inainte sa calatorim. Sunt tari in care, daca mergi, stai in carantina si la tur si la retur", a adaugat agentul turistic.O alta intrebare este cum putem recupera banii in caz ca nu mai putem pleca?"Banii nu se pot recupera fizic deoarece si agentiile achita catre furnizori (compania aeriana, hoteluri, parteneri locali, etc), dar majoritatea agentiilor/tour operatorilor elibereaza vouchere de care turistii pot beneficia pentru urmatoarele vacante", a declarat reprezentantul agentiei de turism.Acesta a mai spus ca agentiile de turism s-au adaptat la noile conditii de calatorie, "s-au incheiat parteneriate cu diferite clinici, relatia cu brokerii de asigurare s-a strans, "libertatea voucher-ului" amintit, unde turistul poate opta pentru orice alta vacanta din portofoliul agentiei respective".In plus, au fost modificate si conditiile de anulare. Acum, se poate anula fara penalizare cu mai mult de 30 zile inainte de plecarea in vacanta, iar suma achitata este transformata in voucher.