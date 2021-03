Vacanta de iarna a elevilor ar putea incepe "pe zone". Ce propune un parlamentar USR PLUS

Concret, parlamentarul USR PLUS vine cu o propunere legislativa care doreste programarea vacantei de iarna a elevilor in functie de regiunea geografica din care provin. Masura are ca scop, in special, evitarea aglomeratiei din zonele turistice montane, partii de schi sau patinoare."Astazi, am dezbatut in interiorul USRPLUS o propunere legislativa la care ma gandesc de mult timp - schimbarea vacantei intersemestriale de iarna. Vreau sa va spun ca in multe state europene, vacanta de iarna intersemestriala este impartita pe zone geografice ale tarii si perioade diferite. De exemplu, Franta are vacanta intersemestriala de iarna de 2 saptamani, iar teritoriul tarii impartit pe 3 zone geografice: zona A, B si C. Debutul vacantei si incheierea ei difera ca data de la o zona la alta. Astfel, evita haosul si aglomeratia", precizeaza deputatul pe contul sau de Facebook Anul acesta, vacanta intersemestriala a elevilor a avut loc intre 30 ianuarie - 7 februarie 2021.