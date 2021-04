O noua transa de vaccin Moderna soseste in Romania. Peste 87 de mii de doze cu ser vor fi distribuite in toata tara

"Maine, 28 aprilie a.c., soseste in Romania pe cale terestra, o noua transa de vaccinlivrata de compania Moderna, care consta in 87.600 de doze. Dozele vor fi depozitate la Centrul National de Stocare, iar in perioada urmatoare vor fi distribuite in centrele regionale existente la nivel national. Centrul National de Stocare a vaccinurilor impotriva COVID-19 din cadrul Institutului "Cantacuzino" este complet autorizat si avizat de catre Autoritatea Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR), autoritatea nationala care are competenta in domeniul medicamentului de uz uman", se arata in comunicatul CNCAV.Pana in prezent, 637.200 de doze Moderna au fost receptionate, iar 425.857 au fost dejautilizate pentru imunizarea populatiei.n se realizeaza conform calendarului de livrarepus la dispozitie de firma producatoare, sens in care, periodic, tara noastra primestetransele de vaccin necesare imunizarii populatiei. Comitetul national responsabil cu vaccinarea anti-COVID in Romania a trimis in dupa-amiaza zilei de luni, 26 aprilie, raportul referitor la ultimele 24 de ore.Potrivit documentului, numarul total al romanilor vaccinati cu ambele doze a ajuns la 1,82 de milioane de persoane. Alti 1,27 de milioane de oameni au primit de la inceputul campaniei prima doza din serul anti-COVID.In intervalul 25 aprilie, ora 18.00 - 26 aprilie, ora 18.00, au fost imunizate 80.809 persoane. Dintre acestea, 48.500 au primit prima doza de Pfizer, iar 13.537 a doua doza cu acelasi ser.5.325 au fost imunizate cu prima runda de vaccin de la Moderna, iar 5.325 cu a doua doza.855 de romani au optat pentru prima doza de AstraZeneca, in timp ce 8.738 au primit rapelul.