Valeriu Gheorghita: Persoanele tinere au un raspuns imun mai robust la vaccinul anti-COVID. Acesta scade la varstnici

"Stim ca persoanele tinere au un raspuns imun mai robust, ele dezvolta un titru mai crescut de anticorpi comparativ cu persoanele, de pilda, de peste 65 de ani, unde avem stare de imunosenescenta, adica de imbatranire fiziologica a raspunsului imunologic, tocmai de aceea este important de a completa schema de vaccinare", sustine medicul. Tocmai de aceea, este important de a completa schema de vaccinare, adica de a face cele doua doze pentru a ne asigura un nivel suficient de protectie si de asemenea pentru a mentine durata raspunsului imun. Acest lucru confirma o reactogenitate a acestor vaccinuri mai ales la persoanele tinere, pentru ca, asa cum am explicat de mai multe ori, aparitia acestor reactii adverse de tipul febra, durere, dureri musculare, dureri de cap nu reprezinta altceva decat reactia organismului fata de un stimul imun. Tocmai de aceea aceste rezultate erau anticipate si acestea, pana la urma, confirma experienta si cu alte tipuri de vaccinuri, unde la fel se intampla", a declarat Valeriu Gheorghita, marti, intr-o conferinta de presa. Sistemul Medical MedLife a anuntat finalizarea primei etape a studiului privind raspunsul imun al organismului in urma vaccinarii impotriva COVID-19, prin determinarea titrului de anticorpi specifici IgG anti-Spike.Una dintre concluziile studiului a fost aceea ca valorile titrului de anticorpi la 8-15 zile dupa rapel coreleaza semnificativ cu varsta. Cele mai ridicate valori se inregistreaza in randul persoanelor cu varsta cuprinsa intre 20 si 29 de ani si scad gradual la celelalte categorii de varsta, ajungand la valori cu peste 30% mai mici in randul persoanelor cu varsta cuprinsa intre 50 si 70 de ani.