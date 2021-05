Romexpo, liber la vaccinare fara programare

Potrivit autoritatilor, punctele de vaccinare sunt deschise in fiecare zi de luni pana duminica, intre orele 08:00-20:00, iar vaccinurile folosite pentru imunizare sunt Pfizer, Moderna si Astrazeneca.Varstnicii peste 65 de ani se pot vaccina la liber la orice ora din timpul programului de vaccinare, iar persoanele cu varsta pana in 65 de ani dupa ora 14:00. In cadrul centrului de vaccinare de la Romexpo este permis accesul auto pana in fata acestuia, fiind asigurate si locuri de parcare "Vaccinarea si respectarea in continuare a masurilor de preventie recomandate de specialisti reprezinta singurele solutii prin care putem stopa raspandirea virusului in comunitate. Sanatatea noastra, a tuturor, depinde de numarul celor care se vaccineaza si care constientizeaza ca numai asa putem opri pandemia si ne putem relua viata normala", a declarat primarul Sectorului 1, Clotilde Armand Totodata, autoritatile au mai anuntat si deschiderea primului centru drive-thru din Sectorul 1, acesta fiind amenajat in parcarea Metro Baneasa.Cei care doresc sa se vaccineze o pot face de luni pana sambata intre orele 08:00-20:00, iar duminica intre orele 08:00-18:00.