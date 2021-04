Vaccinare non-stop timp de o saptamana, in toate centrele din Craiova, fara programare pe platforma

"Tot o particularitate a campaniei de vaccinare, se va desfasura in perioada 10-17 mai, in Craiova , prin implicarea Universitatii de Medicina si Farmacie. Va fi o Saptamana Altfel in care in toate centrele de vaccinare din municipiul Craiova se va asigura vaccinarea pe o perioada de 24 de ore din 24, fara programare. Este, daca vreti, un proiect-pilot pe care ne dorim sa il evaluam in cadrul municipiului Craiova tocmai pentru a trage concluziile pe baza carora sa putem sa analizam oportunitatea de a transforma si de a extinde modalitatile de a accesa un centru de vaccinare prin prezentare directa", a declarat Valeriu Gheorghita, conform News.ro.El a precizat ca autoritatile iau in calcul aceasta modalitate de prezentare directa a persoanelor la centrele de vaccinare."Luam in calcul aceasta modalitate de prezentare directa a persoanelor la centrele de vaccinare, vom incepe foarte probabil cu centrele care sunt in municipiile unde exista centre regionale de depozitare tocmai pentru a asigura o continuitate a aprovizionarii cu vaccinuri si pentru a nu periclita calitatea lantului de frig si implicit sa nu riscam irosirea inutila a dozelor", a explicat coordonatorul campaniei de vaccinare.El a mentionat ca a discutat despre acest proiect cu ministrul Apararii."Este un proiect pe care l-am discutat chiar astazi cu ministrul Apararii Nationale, domnul Ionel Ciuca, legat de implicarea spitalelor militare care sunt, de altfel, si centre regionale de depozitare. Va fi analizata aceasta oportunitate si ne dorim asigurarea vaccinarii fara programare, implicit si a celorlalte centre de vaccinare din municipiile in care exista centre regionale de depozitare si sigur, rand pe rand, probabil ca vom extinde progresiv aceasta modalitate", a declarat Gheorghita.Este luata in calcul si varianta de prezentare directa in centrele de vaccinare a persoanelor peste 60 de ani."Luam in calcul prezentarea directa la centrele de vaccinare cel putin pentru anumite grupe de varsta, de pilda pentru persoanele peste 60 de ani sau pe anumite intervale orare. Fiecare centru de vaccinare are un numar de locuri disponibile, acele locuri ne dorim sa fie afisate pe o perioada de trei zile si sa existe un numar de ordine si persoanele sa se prezinte in limita locurilor disponibile si vor fi vaccinate. De ce? Pentru ca una dintre concluziile principale pe care le-am tras dupa evenimentul de la Timisoara este legata de dorinta oamenilor de a se prezenta la vaccinare insa fara sa existe aceasta programare prin intermediul platformei si cred ca in felul acesta vom reusi sa facem un sistem, poate, in viitor, mai atractiv pentru persoanele pentru care platforma nu a fost suficient de accesibila", a mentionat Valeriu Gheorghita.