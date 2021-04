Peste 57.000 de persoane vaccinate in ultimele 24 de ore. Din nou, cele mai multe reactii adverse dupa imunizarea cu serul AstraZeneca

O femeie de 36 de ani a intrat in soc anafilactic dupa vaccinarea cu serul Moderna

Astfel, conform informatiilor transmise vineri seara de Comitetul national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV), in ultimele 24 de ore au fost administrate 57.969 de doze, dintre care 25.043 ca prima doza si 32.926 ca rapel.De la inceputul campaniei, 2.065.575 de persoane au fost vaccinate, fiind administrate in total 3.203.876 de doze de vaccin.In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 177 de reactii adverse, cele mai multe, 77, fiind dupa administrarea serului de la AstraZeneca.Femeia a fost programata astazi la vaccinarea cu prima doza de Moderna la un centru din Galati. La cinci minute dupa administrarea vaccinului a prezentat reactii adverse precum hipetensiune, pierderea cunostintei, ameteala, vertij.Medicul coordonator din centrul de vaccinare a acordat primul ajutor si a solicitat o ambulanta, pacienta fiind transportata la Spitalul Municipal Tecuci, unde s-a continuat tratamentul. Ulterior, pacienta a plecat la domiciliu, nefiind necesara internarea, se arata intr-un comunicat de presa al Prefecturi Galati.Din primele informatii, femeia era alergica la acarieni (praf) si se afla sub tratament insa nu a precizat acest lucru si echipei de triaj din centrul de vaccinare, conform procedurii.