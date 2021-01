Scandalul amanarii vaccinarilor: cum sunt anuntati romanii care sunt reprogramati si care sunt categoriile exceptate

Anuntati prin SMS si e-mail

Categoriile exceptate de la reprogramare

Potrivit acestuia, persoanele amanate, care erau programate in etapa a II-a , vor primi un e-mail si un mesaj SMS prin care vor fi informate in legatura cu decalarea vaccinarii.Valeriu Gheorghita a precizat ca reprogramarea se va face insa automat . De asemenea, medicul a punctat ca reprogramarile sunt facute in aceleasi centre.Nu toate persoanele vor fi reprogramate, conform doctorului Gheorghita, ci sunt categorii de persoane la care programarile raman valabile. Este vorba despre persoanele care au peste 65 de ani si cele care au boli cronice. Acestea, daca au programare in intervalul de 10 zile mentionat de autoritati, vor face vaccinul la data programata deja, a anuntat Valeriu Gheorghita.CITESTE SI: