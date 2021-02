Vaccinarea ar putea deveni obligatorie. Reactia Ministerului Sanatatii: "Trebuie sa tinem cont ca mai exista si alte boli infecto-contagioase care ucid oameni"

In Anexa 3 din proiectul de buget al Ministerului Sanatatii, la pagina 3 - Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principaili de credite pentru pentru anul 2021 si perspectiva 2022-2024 - apare urmatorul paragraf:"Demersuri pentru adoptarea Legii vaccinarii, care va cuprinde obligativitatea vaccinarii populatiei, dar si obligatia autoritatilor, in primul rand a Ministerului Sanatatii, de a desfasura campanii de informare, de a asigura aprovizionarea cu vaccinuri, de a garanta calitatea si siguranta vaccinarii conform standardelor europene.In cadrul legii vaccinarii va fi stabilita si obligatia Ministerului Sanatatii de a elabora si aplica un plan multianual de vaccinari si implicit , un plan multianual de achizitii de vaccinuri".Ministerul Sanatatii a reactionat prin purtatorul de cuvant al institutiei, Bogdan Oprea "Vaccinarea copiilor si a populatiei generale in situatii epidemiologice speciale se dovedeste importanta mai ales astazi, in contextul pandemiei SARS-CoV-2. Trebuie sa tinem cont ca mai exista si alte boli infecto-contagioase care ucid oameni.Ca sa luam doar exemplul rujeolei, o boala ce poate fi prevenita prin vaccinare, in primul semestru al anului trecut, in Romania au existat peste 20.000 de imbolnaviri si 64 de decese. Ministerul Sanatatii sustine existenta unei legislatii protectoare pentru sanatatea publica in concordanta cu recomandarile Organizatiei Mondiale a Sanatatii si a altor institutii nationale si internationale".Legea a trecut de Senat, se afla in Camera Deputatilor Proiectul legii vaccinarii initiat de Guvern in 2017 a trecut de Senat si se afla in Camera Deputatilor.