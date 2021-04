Cat de grava este problema vaccinarii la sate. Ce solutii exista pentru a aduce cat mai multi oameni la centrele de vaccinare

Campanie tintita pe nevoile populatiei

Tocmai din acest motiv, mobilizarea pentru vaccinarea anti COVID-19 la sate ar trebui sa fie peste ceea ce se intampla la ora actuala, atrag atentia specialistii, care considera ca este nevoie de campanii tintite care sa vizeze aceste comunitati locale, creionate in functie de nivelul de educatie dar si de specificul regiunii din care fac parte.Cheia succesului o reprezinta alesii locali - primarii, medicii din sat sau chiar preotii, care pot influenta alegerea cetatenilor de a se vaccina sau nu."Medicul satului poate fi foarte important. Persoanele cu autoritate din sat sunt importante. Noi inca mai consideram ca preotul, medicul si primarul sunt persoane importante si oamenii le dau crezare. Liderii din comunitatile locale au un alt impact in a incuraja si a sustine vaccinarea. Poate chiar sa mearga la domiciliul acestor oameni si sa discute cu ei deschis despre beneficiile vaccinarii. Sa nu uitam ca sunt sate izolate, unde oamenii nu au acces la informatie", a explicat pentru Ziare.com psihologul Mihai Copaceanu.Potrivit acestuia, campania destinata celor ce traiesc la sate trebuie sa fie o campanie tintita."Altele sunt caracteristicile socio-culturale si economice ale celor din mediul rural, mai ales pe categorii de varsta. Am constatat ca in ultimele saptamani au functionat aceste echipe mobile, de medici si de voluntari, care au vaccinat doritorii. Exista o categorie de persoane varstnice care se teme de suferinta si doreste sa se vaccineze, insa exista si o categorie reticenta. Caravanele au avut succes, oamenii s-au lasat convinsi", a punctat psihologul.Insa nu doar informarea este o componenta cheie, adauga specialistul. Pliantele nu ar fi suficiente, pentru ca in mediul rural zvonurile circula rapid, mai ales ca nivelul de educatie este unul mai scazut comparativ cu cel din mediul urban, arata si Vasile Barbu, presedintele Asociatiei Nationale pentru Protectia Pacientilor."Oamenii sunt mai degraba dezinformati la sate . Primarul are aparatul lui - are asistent social, asistent comunitar, acestia pot ajuta si inlesni procesul de informare. Pentru a ajunge la acesti oameni ai nevoie de un lider in care ei sa aiba incredere. Trebuie sa le zdruncinam anumite convingeri deja formate in timp, fie de presa, fie de zvonuri. Exista radio sant in continuare desi traim in 2021. Zvonurile circula cu multa repeziciune la sate. In momentul in care primarul spune catorva pioni de comunicare sa promoveze vaccinarea, lucrurile s-ar schimba", a declarat pentru Ziare.com Vasile Barbu.Printre solutiile propuse de asociatiile de pacienti prim ministrului Florin Citu si coordonatorului campaniei de vaccinare, medicul militar Valeriu Gheorghita se numara si posibilitatea de a transporta doritorii, la fel ca de alegerile locale, cu un microbuz sau autobuz scolar, catre centrele de vaccinare fixe din provincie."Cel mai important lucru e sa lucram totusi cu centrele de vaccinare. Nu sunt aglomerate, nu sunt cozi. Fiecare centru poate sa faca 60 de vaccinuri pe zi si nu sunt programate 60 de persoane, ci mai putini. Acum, avem la dispozitie si vaccinuri suficiente. Sunt stocuri si la Institutul Cantacuzino, au fost repartizate si in tara. Rolul primarului este foarte important pentru ca poate organiza si poate programa impreuna cu centrul de vaccinare curse, fie cu autobuzul, fie chiar si cu diverse autoturisme", a punctat Vasile Barbu.Insa, esential, completeaza reprezentantul pacientilor, este sa fie data si o hotarare de guvern prin care primarii sa primeasca atributii in plus."Sa fie o formulare de asa natura incat sa le permita sa aiba o astfel de activitate dar si sa ii mobilizeze putin, nu cu titlu de obligativitate, ci ca un indemn catre reprezentantii comunitatilor locale astfel incat sa isi protejeze cetatenii", a completat Barbu.Presa internationala arata ca in Turcia, echipe medicale formate din cadre medicale, oficiali din sanatate si lideri locali merg acasa la diverse persoane sceptice in fata vaccinarii pentru a le convinge de beneficiile vaccinarii. Vaccinul il poarta intr-o geanta, si cei care sunt convinsi, accepta imunizarea. Campania urmeaza sa fie implementata la nivel national, arata The Guardian."E dificil din punct de vedere epidemiologic. E greu ca cineva sa mearga cu geanta in mana din casa in casa, sa faca vaccinare pentru ca au nevoie de echipamente de protectie. E greu ca cineva sa isi asume raspunderea ca intrand din casa in casa sa faca vaccin. Intr-un centru oamenii vin pe un anumit circuit", conchide presedintele ANPP.