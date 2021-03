A inceput oficial programarea pentru etapa a III-a de vaccinare impotriva COVID-19. Localitatile unde este permisa imunizarea

municipiul Alba Iulia (2) - judetul Alba,

municipiul Brasov (6)

localitatea Sampetru (1) - judetul Brasov,

municipiul Cluj-Napoca (13) - judetul Cluj,

municipiul Petrosani (2) - judetul Hunedoara,

municipiul Zalau (2) - judetul Salaj

municipiul Timisoara (14)

Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 a anuntat, miercuri, 10 martie, ca pe langa cele 21 de fluxuri deja existente pentru administrarea vaccinului produs de compania AstraZeneca, se vor deschide alte 38 fluxuri noi de vaccinare pentru acest tip de vaccin.Noile centre au aparut in urmatoarele municipii si localitati:vaccinarea persoanelor se va realiza prin intermediul fluxurilor deja existente, in limita locurilor disponibile."Astfel, incepand de astazi, 10 martie, 3.540 de persoane se pot programa in aceste cabinete, pentru o perioada de 10 zile (15.03.-24.03), iar vaccinarea propriu-zisa se va realiza incepand cu data de 15 martie", arata sursa citata.Ulterior, programarea beneficiarilor s e va efectua din listele de asteptare , cu respectarea criteriilor de prioritizare.Listele de asteptare vor deveni operationale la data de 15 martie.