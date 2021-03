Tanar vaccinat din greseala cu Moderna dupa prima doza de la Pfizer: "Domnul doctor mi-a spus ca nu se va intampla nimic, ca nu sunt primul care a trecut prin asta"

Nimeni nu a verificat adeverinta

Tanarul este diabetic

"Astazi am devenit un cobai mai aparte , pentru ca am primit un rapel de la Moderna dupa ce pe 24 februarie fusesem vaccinat cu Pfizer. S-a gresit, apoi iar s-a gresit!", a scris tanarul pe Facebook.Vaccinarea s-a facut la RomExpo. "Am ajuns in centrul de vaccinare numarul 5 de la RomExpo, am completat documentul de la receptie, am fost trimis la cabinetul numarul 21. Prima greseala! Cel care m-a repartizat, m-a trimis la un cabinet unde se faceau doar vaccinuri Moderna, desi pe lista, in dreptul numelui meu, scria Pfizer", a povestit barbatul."La cabinetul numarul 21 m-au preluat doua doamne asistente, le-am aratat ca am si adeverinta de la vaccinarea din 24 februarie la mine, m-au laudat ca o am in conditiile in care majoritatea pacientilor nu o mai aduc la rapel, insa nimeni nu a mai verificat ca pe ea scrie Pfizer. Una dintre doamne m-a cautat in sistem, cealalta mi-a facut doza de vaccin, pentru ca apoi sa realizeze ca aplicatia da eroare si ca nu poate fi confirmata vaccinarea. Motivul? Rapelul nu corespunde cu tipul de vaccin facut la prima doza. Mi-a dat imediat seama despre ce sa intamplat, insa in acel moment deja presam cu un tampon de vata pe locul vaccinarii", a scris acesta pe Facebook."Doamnele asistente s-au panicat, au chemat un medic. Eu ma gandeam deja ca am o revista de predat si tururi de facut in weekend si ca nu mi-ar prinde bine niste spitalizare chiar acum. A venit domnul doctor, mi-a spus ca nu se va intampla nimic, ca nu sunt primul care a trecut prin asta (!!!), dar ca din pacate nu imi poate fi eliberata o adeverinta de vaccinare. Unless... daca sunt de acord sa treaca imi sistem ca mi s-a facut tot Pfizer si astfel poate inchide cazul, iar eu ma pot bucura de beneficiile complete ale unei persoane vaccinate", a completat Alin-Alexandru Ionescu. Tanarul a povestit ca si-a iesit din fire si ca a cerut sa vorbeasca cu seful centrului de vaccinare."S-a prezentat o doamna doctor care, auzind ca sunt diabetic, m-a intrebat daca, ca sa o citez, "sunt pe insulina" si ca n-ar trebui sa fie nicio problema ca mi s-au facut doua doze din doua vaccinuri diferite. Oamenii incercau sa ma imbuneze legat de problema ca imi pot elibera o adeverinta de vaccinare, de parca de-aia venim sa ne vaccinam, ca sa plecam la vara in Grecia", a spus Alin-Alexandru Ionescu.Barbatul sustine ca fotografia pe care a facut-o la centru e si singura dovada ca s-a vaccinat."Nu am primit niciun document, nu am fost bifat nicaieri in sistem. Insa nici nu pot repeta vaccinul anti Covid decat cand se va face un nou val de imunizari pentru cei vaccinati. Cand va fi, daca va mai fi. Am fost socat sa vad cu cata lejeritate si superficialitate a fost gestionata aceasta situatie", a scris Alin-Alexandru Ionescu.