Andrei Baciu, vicepresedinte CNCAV, despre ultimul studiu privind vaccinul AstraZeneca: "A redus rata de spitalizare in Scotia cu 94%"

"E un studiu preliminar care a prezentat totusi cateva date certe dar care vor fi suplimentate in perioada urmatoare, in momentul in care va fi publicat intr-o maniera completa. E un studiu care a verificat eficacitatea vaccinurilor pe o populatie mare din Scotia, care a luat in calcul doua tipuri populationale. Pe de-o parte, s-au uitat la 1,1 milioane de persoane care au fost deja vaccinate si pe de alta parte, la 3,2 milioane de persoane care nu au fost vaccinate", a declarat medicul Andrei Baciu "Si s-a analizat de fapt aparitia infectarii, aparitia bolii si necesitatea de a spitaliza o anumita persoana si rolul protectiv pe care il ofera vaccinul. Rezultatele au fost in felul urmator: vaccinul produs de BioNtech Pfizer a redus rata de spitalizare cu 85%, vaccinul produs de AstraZeneca a redus rata de spitalizare cu 94%", a completat medicul.