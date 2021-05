Expertii spun ca vaccinul CoronaVac de la Sinovac Biotech ar reduce mortalitatea porvocata de COVID-19 cu 97%

"Reducerea mortalitatii cauzate de COVID-19, la peste 14 zile dupa administrarea celei de-a doua doze de vaccin, este de 97% pentru CoronaVac si de 80% pentru Pfizer", se arata in studiul realizat de Ministerul Sanatatii din Uruguay in randul populatiei locale in 2021.Conform acestui studiu, din numarul total de persoane imunizate cu CoronaVac pana la 25 mai (712.716), 5.360 au fost testate pozitiv pentru coronavirus. Dintre acestea, 19 au fost spitalizate la terapie intensiva si 6 au murit.Potrivit aceleiasi surse, din numarul total de persoane vaccinate cu Pfizer pana la aceeasi data (149.329), 691 au fost infectate cu COVID-19, dintre care doar una a fost internata la terapie intensiva si opt au murit. Studiul precizeaza ca, in acest caz, toate aceste persoane aveau 80 de ani.Astfel, reducerea numarului de cazuri dupa imunizarea cu CoronaVac este de 57%, in timp ce cu Pfizer este de 75%.In ceea ce priveste spitalizarile la terapie intensiva, studiul a constatat o eficacitate de 95% pentru CoronaVac si de 99% pentru Pfizer.Cercetarea precizeaza ca aceste cifre sunt preliminare si "ar trebui interpretate cu prudenta, deoarece ele nu iau in considerare varsta pacientilor, comorbiditatile lor si grupurile cu expunere mare" la boala, precum angajatii in domeniul sanatatii.Aceste detalii statistice vor fi comunicate in rapoartele viitoare.Tara de 3,5 milioane de locuitori , Uruguay nu a recurs niciodata la izolare si isi mentine o mare parte a activitatilor deschise. Guvernul presedintelui Luis Lacalle Pou mizeaza pe campania de vaccinare, care a progresat intr-un ritm constant de la lansarea sa pe 1 martie.Pana in prezent, 47% din populatie a primit deja o prima doza de vaccin si 28% a doua.