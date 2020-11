OMS: Vaccinul Pfizer e ''foarte promitator'', dar are probleme privind stocarea; trebuie depozitat la temperaturi de cel putin minus 70 de grade

Insa vaccinul Pfizer, bazat pe o noua tehnologie care foloseste ARN mesager de sinteza pentru a activa sistemul imunitar impotriva noului coronavirus, aduce cu sine o serie de provocari speciale, intrucat el trebuie sa fie depozitat la temperaturi de cel putin minus 70 de grade Celsius - valori echivalente celor inregistrate in iernile din Antarctica.Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS, a reiterat apelurile prin care aceasta agentie din cadrul ONU solicita o distribuire echitabila a dozelor de vaccin dupa momentul in care astfel de tratamente vor fi aprobate si vor deveni disponibile.Grupul american Pfizer a anuntat luni ca vaccinul sau anti-COVID-19 are o eficienta de peste 90% si a publicat datele preliminare obtinute in urma studiului sau clinic de faza 3. Datele referitoare la siguranta vaccinului, dezvoltat in colaborare cu compania germana BioNTech, urmeaza sa fie publicate la sfarsitul acestei luni."Asa cum am prezis, vom avea un vaccin pana la sfarsitul acestui an. Iar cel dezvoltat de Pfizer este unul foarte promitator", a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus la o intalnire anuala ministeriala organizata de OMS."Si ne asteptam sa apara mai multe alte vaccinuri", a adaugat el.Totusi, necesitatea de a depozita acest vaccin la temperaturi extrem de scazute ar putea complica programele de vaccinare, mai ales in regiunile din Asia si Africa unde clima este calda, distantele sunt mari, iar infrastructura necesara este deficitara sau chiar lipseste."Vestea extraordinara de ieri (luni, n.r.) ca un posibil vaccin eficient sa devina disponibil ridica insa o serie de provocari majore privind stocarea la rece pentru tarile africane, prin insasi natura acestui vaccin. Acest aspect va trebui sa fie luat in considerare pentru a sprijini activitatile de livrare", a declarat Matshidiso Moeti, directorul regional OMS pentru Africa, in cadrul aceleiasi reuniuni ministeriale.