Andrei Baciu: Astazi atingem o borna importanta, sase milioane de doze de vaccin administrate

Andrei Baciu a declarat duminica dimineata, la Constanta, ca 3,5 milioane de persoane s-au vaccinat in Romania impotriva COVID-19 "Astazi sunt 3,5 milioane de persoane in Romania care s-au vaccinat si astazi atingem o borna importanta, sase milioane de doze de vaccin administrate. Nu pot decat sa ii indemn pe toti cei care nu au reusit sa se vaccineze sa vina la orice centru de vaccinare, se poate prezenta oricine fara programare, te prezenti la centru cu buletinul si efectiv te vaccinezi. Impreuna putem sa inchidem acest subiect, numai impreuna invingem pandemia", a transmis secretarul de stat in cadrul Ministerului Sanatatii.El a afirmat ca judetul Constanta se afla in topul judetelor privind vaccinarea cu o medie de 4.400 de persoane pe zi."Pana acum Constanta s-a mobilizat, este in topul judetelor la nivel national cu privire la campania de vaccinare, sunt 4.400 de persoane care s-au vaccinat in ultimele zile pe zi ceea ce este este extrem de imbucurator si trebuie sa continuam sa mentinem ritmul, numai impreuna putem sa ajungem la acel target care ne va permite sa definim impreuna cu totii o viata normala, sa renuntam la restrictiile pe care le avem, la masca si sa putem sa ne continuam viata", a precizat Andrei Baciu.