Vaccinurile impotriva COVID-19 au facut noua miliardari. Ce avere au acumulat presedintii companiilor care produc serurile Pfizer si Moderna

Averea lor cumulata ar permite vaccinarea populatiilor tarilor celor mai sarace, anunta joi, 20 mai, Oxfam, care cere gratuitatea vaccinurilor in intreaga lume, relateaza AFP.Aceste noi averi au aparut "din cauza profiturilor colosale ale grupurilor farmaceutice, care detin monopolul asupra productiei vaccinurilor impotriva COVID-19", anunta Oxfam intr-un comunicat publicat inaintea unui summit mondial G20 pe tema sanatatii, prevazut vineri, la Roma.Cele mai mari doua averi, care se desprind din lot, sunt ale CEO-ului Moderna, Stephane Bancel - 4,3 miliarde de dolari - si CEO-ului si cofondatorului BioNTech, Ugur Sahin - 4 miliarde de dolari.Alti opt miliardari, care detin "vaste portofolii de actiuni" la societati farmaceutice, au inregistrat o crestere cumulata a patrimoniului in valoare de 32,2 miliarde de dolari, "suficient pentru vaccinarea intregii populatii indiene", se arata in comunicat.