Prognoza unui medic roman: "In septembrie - octombrie o sa avem un nou val de COVID-19"

"Mai avem pacienti COVID pozitivi. Avem 36 de locuri unde sunt ocupate astazi 4. (...) Noi am fost tot timpul si verzi si rosii. Am avut avantajul ca suntem pavilionari si a fost intr-un anumit pavilion COVID-ul si celelalte au fost in zona verde. (...) Eu cred ca ne-am cam revenit sau suntem intr-o perioada de revenire, dar sa fiti convinsi de faptul ca in septembrie - octombrie o sa avem un nou va l, deci asa sa se gandeasca toata lumea, ca nu o sa trecem fara acest urmator val. La acest moment, m-am uitat la cati au fost vaccinati si la cati au fost trecuti prin boala, cam 30% din populatia din tara. La nivelul spitalului, am facut azi statistica, suntem cam la 70,1% vaccinati sau au trecut prin boala, deci si noi mai avem 30% din personal care nu are imunitate, asa cum 70% din populatia din Romania nu are inca imunitate la SARS-CoV-2. Asa incat, nu stiu cat se poate vaccina in trei luni, dar precis nu destul cat sa ajunga la 70% - 80%. (...) Toata lumea asteapta valul urmator. (...) Toate infectiile virale functioneaza in valuri", a spus directorul Camelia Grigore intr-o conferinta de presa.Potrivit directorului Spitalului Clinic de Pediatrie din Sibiu, in prezent au fost identificate trei tulpini noi de boala care circula in judet."In acest moment avem o trusa care identifica grosier, ca sa zicem, impreuna, trei tulpini noi si pot sa spun ca e cu o tulpina noua, dar nu putem spune cu care dintre ele, daca este cu o tulpina noua infectata persoana care este pozitiva. Facem intr-adevar pasi ca sa facem secventiere, care asteptam sa fie posibila in urma terminarii licitatiei, undeva prin luna august, sa stim exact cu ce tulpina este infectat, sa spunem exact daca este tulpina britanica sau cea braziliana", a explicat Camelia Grigore.In prezent exista persoane vaccinate impotriva COVID-19 care s-au infectat si au facut forme usoare de boala."Sunt cazuri de reimbolnavire cu forme usoare la persoanele vaccinate, in spitalul nostru, pe care le-am testat si aveau o alta varianta si s-au reimbolnavit si au trecut printr-o forma usoara de imbolnavire. Noile variante vor exista tot timpul fiindca asa functioneaza virusurile. Deci, pe masura ce noi ne 'smecherim', se 'smechereste' si virusul", a aratat directorul Spitalului Clinic de Pediatrie din Sibiu, Camelia Grigore