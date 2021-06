Valeriu Gheorghita, despre vaccinare: "Diferenta de acum incolo va fi facuta de implicarea autoritatilor locale"

"Solutia de programare in platforma e foarte buna si ne dorim ca acestia sa se vaccineze. Sunt deja copii care s-au vaccinat si s-au prezentat la vaccin", a explicat Gheorghita."Ne dorim ca in continuare sa crestem numarul de imunizari, iar diferenta de aici incolo va fi facuta de modul in care se vor implica autoritatile locale", a mai spus Gheorghita."Trebuie sa lasam deoparte convingerile personale cand vine vorba de vaccinare", a conchis medicul.