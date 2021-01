Ce se intampla cu dozele nefolosite de vaccin anti COVID-19

"Trebuie sa ne uitam pe de-o parte la intervalul de stabilitate pe care il au acele doze. Daca am reconstituit un flacon si am apucat sa administram o singura doza si ne mai raman patru, putem chema din persoanele de a doua zi", a declarat medicul.Pana in prezent, 87 de doze de vaccin anti COVID-19, produs de companiile Pfizer si BioNtech, au fost irosite.Datele referitoare la aceste doze care nu au fost utilizate sunt regasite in Registrul Electronic al Vaccinarilor.