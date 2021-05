Valeriu Gheorghita: "Fac apel catre colegii mei medici de familie, le solicit cat se poate de mult implicarea in aceasta campanie de vaccinare"

Gheorghita a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca peste 3.000 de medici si-au aratat disponibilitatea pentru a participa la aceasta etapa de vaccinare "In urma centralizarii datelor pe care le-am solicitat de la fiecare judet in parte, vorbeam de peste 3.000 de medici de familie care si-au aratat disponibilitatea de a participa la aceasta etapa de vaccinare. Momentul a fost din punctul nostru de vedere pregatit in sensul in care s-a elaborat instructiunea care reglementeaza modalitatea de vaccinare in cabinetul medicului de familie, s-a stabilit ca pentru prima etapa vom distribui vaccin de la compania Johnson&Johnson, inca de saptamana trecuta au fost distribuite in 11 judete peste 12.440 de doze de la compania Johnson&Johnson, astazi se completeaza pana la 20 de judete ceea ce inseamna aproape 18.000 de doze", a transmis Gheorghita.El a mentionat ca toate dozele de vaccin de la Johnson& Johnson au fost distribuite catre centrele regionale de depozitare."Toate dozele de la Johnson& Johnson au fost distribuite catre toate centrele regionale de depozitare asa incat directiile de sanatate publica trebuie sa solicite necesarul de doze de la centrele regionale de depozitare si ulterior sa asigure distribuirea acestor doze catre medicii de familie din fiecare judet impreuna cu dozele de vaccin necesare se distribuie materialele sanitare aferente incepand de la seringi, ace, dezinfectanti si epipenuri sau seringi preumplute cu adrenalina. Desigur ca nu am reusit demararea aceste etape cu toti medicii de familie, deja a inceput activitatea de vaccinare pot sa va spun ca in Bihor au fost introduse deja in registrul electronic national al vaccinarilor zece persoane vaccinate cu vaccinul de la Johnson&Johnson, in Mehedinti erau sapte persoane chiar inainte sa intru in aceasta conferinta insa cu siguranta la finalul zilei vom avea mult mai multe persoane vaccinate", a explicat coordonatorul campaniei de vaccinare.El a mentionat ca se asteapta ca un numar mai mare de medici de familie sa se implice in aceasta activitate."Ma astept ca progresiv un numar din ce in mai mare de medici de familie sa inceapa aceasta activitate . Chiar as face un apel si astazi am solicitat directiilor de sanatate publica sa ne implicam mai mult pentru a asigura distributia cu celeritate a dozelor de vaccin, a materialelor necesare si sa punem la dispozitie evident si procedurile, instructiunile necesare pentru a se derula in conditii foarte bune campania de vaccinare si prin cabinetele medicilor de familie. Acelasi apel il fac catre colegii mei medici de familie, le solicit cat se poate de mult implicarea in aceasta campanie de vaccinare, inteleg efortul pe care cu totii l-am facut pana la acest moment insa ma astept ca un numar mai mare de medic de familie sa isi arate disponibilitatea pentru participarea la acest demers. Din partea noastra, din partea autoritatilor exista toata sustinerea si toata deschiderea pentru a acoperi nevoile si necesitatile pe care le intampinam", a mai afirmat Valeriu Gheorghita.