Cum ar putea fi manelistii solutie pentru cresterea ratei de vaccinare. Gheorghita: "M-am gandit la implicarea lor in campanie"

"E un aspect la care marturisesc ca m-am gandit. Cred ca o persoana care poate sa aduca un plus in ce priveste vaccinarea poate sa-si gaseasca locul in aceasta campanie", a declarat Valeriu Gheorghita , dupa ce a fost intrebat daca s-a gandit sa implice cantaretii de manele."Insa nu cred ca trebuie sa asteptam o decizie de la nivel central, acest lucru se poate face individual. Fiecare, in comunitatea pe care o reprezinta, poate sa sustina acest demers de vaccinare, pentru ca nu cred ca e cineva multumit cu aceasta pandemie, cu atatea restrictii de luni de zile, cu totii suntem obositi. Nu trebuie sa ne uitam doar la persoane care au o popularitate foarte crescuta, orice persoana vaccinata este un exemplu prin propria persoana", a adaugat Gheorghita.Cantaretul Dorian Popa s-a vaccinat vineri, 23 aprilie, cu serul de la Pfizer. Artistul a spus ca a avut emotii, dar ca nu i-a fost frica de vaccin.El a povestit intr-un video postat pe pagina de Facebook RoVaccianre ca, atunci cand a plecat in tari exotice, a facut mai multe vaccinuri."Cand am plecat in Africa am facut 5 vaccinuri, cand am plecat in Asia am facut 4 vaccinuri si cand am plecat in Madagascar am facut alte 4 sau 5 vaccinuri. Sa fim seriosi, fratilor!", a povestit Dorian Popa.