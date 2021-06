Valeriu Gheorghita, despre campania de imunizare: "Centrele vaccineaza sub 50% din capacitatea fluxului"

"As vrea sa va spun ca am facut o evaluare cu ajutorul colegilor din CNCAV a activitatii si eficientei centrelor de vaccinare, din cele 1.499 de fluxuri, adica peste 996 de centre de vaccinare, 45% din aceste centre au activitate medie si scazuta, insemnand ca vaccineaza sub 50% din capacitatea fluxului", a declarat Valeriu Gheorghita, marti, intr-o conferinta de presa."Ca atare, pentru a optimiza activitatea centrelor de vaccinare, ieri am transmis catre toate directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti o adresa prin care rog reevaluarea activitatii centrelor de vaccinare cu mai multe propuneri, pe de o parte fie de reducere a programului de lucru in acele centre si constituire de echipe mobile care sa vaccineze, fie in activitatile de vaccinare door to door, din usa in usa, in mod deosebit in mediul rural sau alte tipuri de activitati de vaccinare ce presupun deplasarea unor echipe mobile sau in anumite centre care nu mai au adresabilitate chiar sistarea temporara a activitatii acestora, tocmai pentru a fi eficienti in ceea ce priveste persoanele vaccinate, respectiv costuri", a explicat Valeriu Gheorghita.El a mentionat ca niciunul dintre aceste centre nu se va inchide, unele dintre acestea se vor reloca in privinta sediului, iar la celelalte va fi redus programul de lucru si personalul va face parte din echipe mobile."In marea lor majoritate niciunul nu se va inchide, ieri am avut o sedinta cu Directiile de Sanatate Publica, foarte putine centre se vor reloca, ca si sediu, iar in celelalte se reduce deja programul de lucru si personalul vaccinator este mobilizat in echipe mobile si au activitati zilnice in localitatile, in mod deosebit din rural", a explicat el.