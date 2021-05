Valeriu Gheorghita: Estimarile noastre arata ca la 1 august vom ajunge la un prag de imunitate colectiva cumulat de circa 50%

"Tintele si obiectivele de vaccinare se bazeaza in mod deosebit pe atingerea pragului de imunitate colectiva care sa isi aduca beneficiile in ceea ce priveste controlul epidemiologic. Acesta este motivul pentru care ne dorim o amplificare a campaniei de vaccinare", a afirmat Valeriu Gheorghita, marti, intr-o conferinta de presa.Conform acestuia, autoritatile estimeaza ca jumatate din populatia Romaniei va fi vaccinata, ori va fi trecut prin boala pana la inceputul lunii august."Estimarile noastre sunt ca, undeva in august, la 1 august, vom ajunge la un prag de imunitate colectiva cumulat de circa 50%, ceea ce inseamna vaccinare si persoane care au trecut prin infectia cu SARS-CoV-2. Tinand cont de estimarea de evolutie epidemiologica a numarului de cazuri, din fericire situatia epidemiologica la nivel national este una buna, insa avem nevoie sa consolidam acest trend evolutiv favorabil si sa asiguram acea predictie pe termen lung, incat prin vaccinare, scazand numarul persoanelor care sunt susceptibile la infectie, sa nu mai avem risc de recadere epidemiologica dupa ce relaxa etapizat si progresiv toate aceste restrictii", a explicat medicul.Masurile de relaxare anuntate de autoritati depind de atingerea imunitatii colective.