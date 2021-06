Esca, Bobonete si Mandruta, provocati sa spuna ce contine pentru ei vaccinul anti-COVID. Cum a reactionat Bobonete VIDEO

Provocarea a fost lansata joi, pe 3 iunie, in cadrul unei conferinte de presa, sustinuta de Valeriu Gheorghita si de secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu, care a avut ca prim subiect lansarea unor spoturi de informare privind campania de vaccinare anti-COVID. "Primul subiect este legat de campania de comunicare care este lansata de Guvernul Romaniei , in parteneriat cu UNICEF. Impreuna cu colegul meu, secretarul de stat Andrei Baciu, in calitate de coordonatori ai campaniei nationale de vaccinare, am prezentat si filmat un scurt material video, prin care transmitem ce contine vaccinul pentru noi, aratand elementele personale care noua ne-au lipsit in aceasta perioada de pandemie si, de asemenea, vom lansa si o provocare catre cei cunoscuti, tocmai pentru a impartasi impreuna ce contine vaccinul", a declarat Valeriu Gheorghita."Ce contine vaccinul? Vaccinul contine mai putina suferinta, mai putini oameni bolnavi, mai putine decese, mai putine restrictii. Vaccinul contine bucuria lucrurilor care ne au lipsit in toate aceste luni de pandemie, contine concedii petrecute la mare si in Delta cu prietenii si cu familia, contine mersul la locul de joaca cu copiii, contine zambetul oamenilor din spatele mastilor, vaccinul contine normalitate. Lansez o provocare pentru Andreea Esca, pentru Lucian Mindruta, pentru Mihai Bobonete si pentru Sandu Pop, cunoscut publicului ca Varu Sandel, ce contine pentru voi vaccinul?", afirma seful CNCAV, in videoclipul care a fost prezentat in conferinta de presa.Mihai Bobonete a reactionat deja intr-o filmare pe Facebook si i-a provocat la randul lui pe Micutzu, pe Cabral si pe Bogdan Naumovici.