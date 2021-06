Valeriu Gheorghita:"In momentul de fata, doar cine nu vrea nu se vaccineaza. Problema fundamentala este increderea oamenilor in autoritate in general"

"Problema fundamentala este in ceea ce priveste increderea oamenilor care este diminuata mult, in toti acesti zeci de ani, in autoritate in general si acest lucru nu se castiga peste noapte", a declarat coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19."In momentul de fata doar cine nu vrea nu se vaccineaza, or nu avem cum sa facem mai mult decat oamenii inteleg ca trebuie sa faca. Daca ritmul de vaccinare a scazut, cred ca dorinta de vaccinare, de fapt, a scazut si nu are legatura cu organizarea efectiva, logistica, cred ca nici neaparat cu campaniile de comunicare, as indrazni sa spun.Probabil ca aici, sigur pentru anumite segmente populationale, mai sunt foarte multe lucruri de facut, insa problema fundamentala este in ceea ce priveste increderea oamenilor care este diminuata mult, in toti acesti zeci de ani, in autoritate in general si acest lucru nu se castiga peste noapte. E o problema in ceea ce priveste in general intentia de vaccinare in Romania pe toate tipurile de vaccinuri, nu doar pe vaccinarea impotriva COVID-19", a afirmat Valeriu Gheorghita, marti dupa-amiaza, intr-o conferinta de presa."Pot sa va spun, in schimb, din punctul de vedere al obiectivului de a avea o evolutie favorabila in ceea ce priveste pandemia, eu cred ca suntem intr-o situatie buna. As fi fost mult mai nemultumit in situatia in care stateam mai rau din punct de vedere epidemiologic, insa, la acest moment cred ca pe de o parte avem un control epidemiologic bun, avem cateva sute de cazuri zilnic, avem o rata de incidenta medie cumulata la nivel national de circa 0,2 la mie, avem un procent de pozitivare a testelor de sub 0,6% ceea ce inseamna 6 teste din o mie care ies pozitive, ceea ce cred ca ne situeaza bine din punct de vedere epidemiologic. Important este sa nu lasam garda jos", a adaugat el.Gheorghita a subliniat ca in acest moment numarul persoanelor imunizate fata de COVID-19 este dublu fata de cel al persoanelor care se vaccineaza anti-gripal intr-un sezon.