Valeriu Gheorghita: "Continua vaccinarea cu AstraZeneca. Temporizarea imunizarii poate compromite atingerea imunitatii de grup"

"Beneficiile globale depasesc riscurile acestor eventuale efecte secundare. As vrea sa mentionez ca Ema Cooke a precizat ca in urma analizei tuturor cazurilor raportate nu s-au raportat factori de risc care sa fie legati de sex, de varsta. Revenind la situatia din Romania stim ca situatia generata de COVID-19 este ingrijoratoare. Boala COVID-19 se asociaza cu un risc de evenimente trombotice, pe de alta parte sunt evenimente rare", a explicat Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare."Ca atare, avand in vedere contextul epidemiologic din Romania, e foarte important sa se vaccineze cu toate serurile disponibile. Temporizarea vaccinarii ne poate compromite atingerea imunitatii de grup", a completat medicul.Acesta a explicat ca cei care au facut prima doza de vaccin cu AstraZeneca si nu au avut reactii adverse de tipul trombozelor, vor fi imunizati tot cu AstraZeneca.De asemenea, medicul a explicat ca in cazul celor cu efecte adverse la prima doza, va exista contraindicatie la rapel cu AstraZeneca urmand a fi folosit un alt ser."Ne dorim sa avem un sistem integrat, poate prin spitalele judetene, astfel incat cei care au astfel de evenimente trombotice sa poata merge pentru asistenta medicala. In Romania vaccinarea e gratuita, e voluntara, nu e conditionata si nu e obligatorie, avem trei tipuri de vaccinuri autorizate, fiecare persoana stie pentru ce vaccin se programeaza", a explicat Valeriu Gheorghita.