In Romania nu au fost raportate cazuri de tromboza dupa vaccinare. "E putin probabil ca aceste informatii sa treaca neobservate, neraportate"

"Nu avem raportari de cazuri documentate medical de tromboze de sinus venos cerebral dupa vaccinare cu niciunul dintre tipurile de vaccinuri pe care le folosim. E putin probabil ca aceste informatii sa treaca neobservate, neraportate, sa nu fie aduse in atentia autoritatilor sau in spatiul public.Sunt convins ca exista un numar de reactii adverse minore, comune care nu sunt raportate insa reactiile severe totdeauna sunt raportate sau ele, chiar daca exista o intarziere legata de documentarea medicala a cazului, sunt raportate atat de catre colegii profesionisti din domeniul sanatatii cat si de pacienti sau de apartinatori", a declarat Valeriu Gheorghita marti dupa-amiaza, in cadrul unei conferinte de presa.In ceea ce priveste decizia autoritatilor din Danemarca de a renunta la folosire serului Johnson&Johnson, medicul a aratat ca aceasta "vine ca urmare a situatiei epidemiologice si anume una foarte buna si disponibilitatea unui numar suficient de doze de la celelalte tipuri de vaccin". Gheorghita a aratat ca fiecare tara isi ia in calcul toate argumentele pro si contra atunci cand ia o decizie de suspendare sau renuntare la folosirea unui anumit tip de ser, insa a precizat ca atat autoritatile europene de reglementare cat si cele americane au decis ca beneficiile serului Johnson&Johnson sunt mai mari decat riscurile.Valeriu Gheorghita a mentionat ca pot aparea reactii alergice care "exista pentru orice tip de vaccin, pentru orice tip de tratament", iar in acest context orice medic de familie are trusa de interventie "care nu este de astazi si nu trebuie sa fie de astazi", iar dozele cu adrenalina sunt distribuite de catre autoritati medicilor de familie care fac parte din campania de vaccinare.