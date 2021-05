Valeriu Gheorghita: Copiii cu varsta intre 12 si 15 ani se pot vaccina impotriva COVID-19! Facem inca un pas spre normalitate VIDEO

"Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a recomandat astazi autorizarea vaccinului COVID-19 de la compania BioNTech Pfizer pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 12 si 15 ani. Datele care reies din studiile efectuate arata un profil de siguranta si o tolerabilitate foarte bune, iar eficacitatea a fost maximala. In grupul copiilor care au fost vaccinati nu s-au inregistrat cazuri de COVID-19, comparativ cu lotul copiilor nevaccinati", a transmis, vineri, Valeriu Gheorghita.Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare a precizat ca, odata cu aceasta autorizare "facem inca un pas spre normalitate"."Schema de vaccinare si modalitatile de programare sunt la fel ca la populatia adulta. Este important de mentionat ca este obligatorie acordarea consimtamantului informat de catre parinti sau de catre tutorele legal", a mai prcizat Gheorghita.Acesta anunta ca in acest moment, platforma de programare este in curs de optimizare, iar de saptamana viitoare va putea permite programarea prin contul parintilor. Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a dat vineri unda verde vaccinarii adolescentilor cu varsta cuprinsa intre 12 si 15 ani cu vaccinul impotriva covid-19 Cominaty al aliantei americano-germane Pfizer-BioNTech, relateaza Reuters.EMA ia aceasta hotarare la cateva saptamani dupa ce a inceput evaluarea unei largiri a utilizarii vaccinului.Vaccinul Pfizer-BioNtech este folosit deja in Uniunea Europeana (UE) in vaccinarea persoanelor in varsta de peste 16 ani.EMA anunta ca este necesara vaccinarea cu doua doze de vaccin a adolescentilor cu varsta cuprinsa intre 12 si 15 ani, la un interval de cel putin trei saptamani.Statele membre UE urmeaza sa decida daca si cand vaccineaza adolescentii, mai anunta EMA.Vaccinarea copiilor si adolescentilor este considerata un pas critic in atingerea "imunitatii de turma" si opririi pandemiei covid-19.