Valeriu Gheorghita: Predictia ne arata ca este putin probabil sa ajungem la 5 milioane de persoane vaccinate la 31 mai. Imunitatea cumulata probabil ca depaseste deja 30-35%

"Uitandu-ma la ritmul de vaccinare din ultimele doua saptamani si in mod deosebit la numarul de persoane care s-au vaccinat cu doza unu, predictia ne arata ca este putin probabil sa ajungem la 5 milioane de persoane vaccinate la 31 mai, insa cu siguranta in prima parte a lunii iunie vom ajunge la acest obiectiv. Insa partea la care m-as uita in mod deosebit este legata de evolutia din punct de vedere al pandemiei, care este una foarte buna. Romania este in scenariul verde cu o rata medie de incidenta a cazurilor de 0,71, ceea ce este foarte bine", a afirmat Valeriu Gheorghita, miercuri seara, la Digi 24.Conform acestuia, rata de acoperire vaccinala medie la nivel national cu cel putin o doza de ser este de aproximativ 23% "Categoric, observam si noi in Romania beneficii legate de campania de vaccinare, cu siguranta ca imunitatea cumulata - imunitatea obtinuta prin vaccinare si prin boala naturala - probabil ca este mult mai mare decat 23%, probabil ca depaseste deja 30-35%. Elementul care conduce in mod deosebit la controlul epidemiei este legat de rata de acoperire vaccinala in marile orase, in municipii, unde avem 40%, chiar peste 40% din populatia eligibila. Acest lucru aduce un control foarte bun din punct de vedere epidemiologic", a explicat Gheorghita. El a completat ca la nivel national exista peste un milion de persoane raportate ca trecand prin infectia cu SARS-CoV-2 , dar ca "probabil ca in mod real vorbim de cel putin doua, pana la cinci ori mai multe"."Daca am lua de doua ori mai multe cazuri ar insemna cel putin doua milioane de persoane care au trecut prin infectie cu SARS-CoV-2 si care au un grad de imunitate, la care adaugam deja 4 milioane de persoane vaccinate - sigur, cu un anumit grad de suprapunere, pentru ca sunt persoane care au trecut prin infectie cu SARS-CoV-2 si care au fost vaccinate, insa acest grad de suprapunere nu estimam ca este unul foarte mare, poate vorbim de 20-30% procent de suprapunere - in situatia asta deja vorbim de circa sase milioane, mai mult sau mai putin, de persoane care au un anumit grad de imunitate. Or, din acest punct de vedere, ajungem la circa 35-40% rata de imunitate", a explicat medicul.Acesta a mentionat ca in ultimele zile, dupa relaxarea unor restrictii al caror rol a fost prevenirea raspandirii virusului, intentia de vaccinare a ramas la fel de mare.