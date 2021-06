Anuntul lui Valeriu Gheorghita: "Perspectiva unui nou val de imbolnaviri de COVID-19 este cat se poate de clara"

Valeriu Gheorghita a declarat marti, pe 15 iunie, intr-o conferinta de presa, ca este nevoie de o mai buna parcurgere a localitatilor cu ajutorul echipelor mobile."Sunt judete la acest moment care au o rata buna de parcurgere a localitatilor cu ajutorul echipelor mobile de vaccinare, sunt judete care au ajuns la 70 - 80% dintre localitati cu echipe si sunt alte judete care au circa 10 - 15% .Tocmai de aceea este momentul sa organizam mult mai bine aceasta activitate si tot planul de actiune va fi publicat inclusiv pe platforma vaccinare-covid.ro si va fi comunicata in mod oficial autoritatilor locale tocmai pentru a stii care este acest calendar al activitatilor", a afirmat Valeriu Gheorghita.El a explicat de ce este importanta realizarea acestei programari."Tocmai pentru a putea avea niste actiuni de comunicare si de informare tintita la nivelul comunitatii respective cu ajutorul autoritatilor locale de la nivel judetean si implicarea celorlalte organisme non-guvernamentale si asociatiilor internationale, de pilda Crucea Rosie si alte organizatii care si-au aratat sprijinul in ceea ce priveste partea de informare a populatiei privind beneficiile si importanta vaccinarii.Ca atare, la sfarsitul acestei saptamani vom avea o situatie centralizata la nivelul fiecarui judet, noi transmitem maine dimineata catre fiecare directia de sanatate publica si Prefectura localitatile, ele vor fi arondate centrelor de vaccinare fixe si fiecare centru de vaccinare fix va avea ca obiectiv asigurarea de echipe mobile in fiecare localitate care va fi arondata acestui centru.", a transmis Gheorghita.El a precizat ca perspectiva unui noi val de imbolnaviri din toamna este cat se poate de clara."Este important ca intr-o perioada de circa o luna, o luna si jumatate sa asiguram trecerea repet prin fiecare localitate in parte pentru ca perspectiva unui noi val de imbolnaviri in special in sezonul rece, in toamna, este cat se poate de clara si foarte probabil ca varianta Delta a tulpinii virale Sars-COV-2 are toate caracteristicile sa devina varianta dominanta si din acest punct de vedere este important sa asiguram accesul la vaccinare a tuturor oamenilor care evident isi doresc sa se vaccineze", a afirmat Valeriu Gheorghita.