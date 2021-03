Efectul vaccinarii asupra pandemiei. Razvan Chereches: "Vom avea un val patru, dar nu vom ajunge sa fie inundate sectiile de Terapie Intensiva"

Profesorul Razvan Chereches, fost consilier onorific al ministrului Sanatatii, a explicat ca dupa sezonul cald din acest an va exista un al patrulea val al pandemiei de COVID-19, dar ca atunci campania de vaccinare isi va face simtite efectele."Vaccinurile nu ne vor proteja pentru valul trei. Abia la finalul verii, inceputul toamnei, se va face diferenta, atunci cand va incepe valul patru. Bineinteles (ca se va vorbi despre un val patru - n.r.), este sezonalitatea virusului respirator, in momentul in care vremea se va raci din nou si vom reintra in case vom incepe din nou sa ne infectam, sa transmitem infectia, sigur, vor fi numere semnificativ mai mici, dar vom vedea o crestere fata de perioada verii, pentru ca deja de peste doua luni, din momentul in care se va incalzi vremea si vom iesi din case vom incepe sa stam cu geamul deschis va incepe sa scada rata de transmitere a virusului si probabil cam la o luna, o luna jumatate din momentul in care se va incalzi vremea va incepe sa se vada efectul si in sectiile de Terapie Intensiva, unde va scadea numarul de persoane internate", a afirmat Razvan Chereches, duminica seara, la Digi 24.Profesorul a explicat ca, in urma campaniei de vaccinare , "valul respectiv va fi semnificativ mai mic pentru ca deja ar trebui sa ne apropiem de 10 milioane de persoane vaccinate in toamna si rezervorul de persoane care pot sa fie infectate va fi semnificativ mai mic"."Atunci chiar va face diferenta vaccinul. In acel moment vom avea un val patru, dar nu vom ajunge in momentul in care sa fie inundate sectiile de terapie intensiva", a spus Razvan Chereches.El sustine ca romanii ar putea renunta la masca sanitara de protectie "cel mai probabil undeva in iarna lui 2021, primavara lui 2022"."In Romania eu spun ca vom ajunge la 70% (rata de vaccinare - n.r.) moment in care vom putea sa revenim la starea de normalitate anterioara, fara masti, fara distanta, fara restrictii", a conchis el.