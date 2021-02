Mai multi romani sunt revoltati de timpul de asteptare din Vama Nadlac. Zeci de persoane au fost carantinate din greseala

Test PCR pentru cei care revin in tara

Peste 800 de persoane au fost carantinate in ultimele opt ore . De la inceputul anului zeci de romani au fost carantinati "din greseala", din cauza numarului mic de angajati care trebuie sa faca triajul epidemiologic al celor care intra in tara, a declarat directorul DSP Arad, Horea Timis, pentru Digi24.ro In plus, exista o aplicatie care ar usura munca autoritatilor vamale, insa nu este folosita."Exista o aplicatie functionala, insa in comisiile de specialitate nu au acceptat-o. A primit acordul STS , a fost implementata pana in stadiul de proiect pilot, dar din varii motive totul s-a oprit aici", a explicat Timis pentru postul de televiziune citat.Autoritatile au modificat, incepand de sambata, 13 februarie, conditiile privind testul COVID-19 pe care trebuie sa-l prezinte romanii care revin in tara din state incluse pe lista galbena (cu risc epidemiologi ridicat).Daca persoanele vin cu avionul, trenul ori autocarul, acestia pot sa prezinte un test PCR facut cu 72 de ore inaintea imbarcarii , si nu inaintea intrarii in tara, cum se stabilise anterior.Testul, spun autoritatile, nu mai este insa obligatoriu. Cei care prezinta testul vor sta in carantina zece zile, iar cei care nu il pot prezenta, 14 zile. In acest ultim caz, exista o exceptie, care se aplica in cazul in care persoanele vin din Marea Britanie. Pentru acestea, testul Covid-19 este obligatoriu iar carantina, de 14 zile.