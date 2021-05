Vanator beat, prins de Politie cu arma incarcata in masina pe un drum public. Cum a vrut sa se razbune pe politisti

Arma incarcata era tinuta in mana

Razbunare pe politisti

A. Florin a fost sanctionat cu amenda in cuantum de 2.001 lei si si i-a fost anulat dreptul de port si folosire a armelor. In 26 mai 2019, barbatul a fost identificat pe DJ 107 I, Transalpina de Apuseni, in locul denumit "Tarcauˮ, intr-o autoutilitara, avand asupra sa arma de vanatoare, fara ca aceasta sa fie tinuta in husa, fara sa aiba atasat dispozitivul de blocare a tragaciului si avand montat un incarcator cu patru cartuse. Barbatul mai era cu doua persoane, un barbat si o femeie si era sub influenta alcoolului. Arma de vanatoare era intreaga, fara componente lipsa.Vanatorul a formulat plangere contraventionala, dar a pierdut procesul atat la Judecatoria Aiud, cat si la Tribunalul Alba.Ultima instanta a pronuntat hotararea definitiva in 28 aprilie 2021. Barbatul a formulat si plangere penala impotriva agentului de politie care a aplicat amenda, dar Parchetul a dispus emiterea unei ordonante de clasare, mentinuta, ulterior, si de instanta de judecata.Din relatiile solicitate Garzii Forestiere Cluj, instanta a retinut ca sectorul de drum situat pe DJ 107 I, unde a fost surprins vanatorul, este inclus in poligonul schitei fondului cinegetic gestionat de catre Asociatia de Vanatoare Ramet - Inzel. Conforma legislatiei, in zona suprafetei neproductiva cinegetic este interzisa vanatoarea. Drumurile judetene si comunale sunt inscrise la categoria suprafetei neproductive cinegetic. La momentul opririi in trafic s-a constatat ca barbatul emana miros de alcool, drept pentru care i s-a solicitat sa se supuna efectuarii unui test alcoolscop, dar a refuzat. In cursul discutiilor a devenit agresiv, manifestandu-se recalcitrant fata politisti, fiind necesara imobilizarea sa prin incatusare.Dupa oprirea in trafic, vanatorul nu a avut nicio obiectie de facut (in afara atitudinii recalcitrante pe fondul consumului de alcool) desi, daca s-ar fi deplasat pentru a participa la o vanatoare colectiva de mistreti, nimic nu-l impiedica sa expuna acest aspect politistilor care l-au oprit si sa le prezinte autorizatia aferenta.Un martor a incercat sa il ajute pe vanatorul vizat de sanctiune si a declarat ca aveau o autorizatie colective de vanatoare, iar starea in care se afla arma explica intentia acestuia a vana un mistret in cazul in care ar fi aparut in zona drumului pe care se deplasau cu masina. " Singura arma gasita in autoutilitara la momentul controlului era arma de vanatoare Mauser aflata in posesia petentului apelant, martorul (...) si numita (...) nedetinand nici un fel de arme. In aceste conditii, este exclusa ipoteza unei vanatori colective, nefiind intrunit numarul minim de persoane prevazut de lege", se mai precizeaza in motivare. Legislatia prevede ca vanatoarea colectiva de tip A se practica de un numar restrans de vanatori, minimum doi si maximum cinci."Faptul ca, un drum public strabate un fond de vanatoare nu poate duce la concluzia ca ar face parte din acel fond. Drumul public in cauza este in administrarea Consiliului Judetean Alba si nu a vreunei entitati cu caracter privat (asociatie de vanatoare sau de alta natura), are o destinatie bine definita (asigurarea transportului persoanelor si bunurilor intre localitati), fiind o suprafata neproductiva din punct de vedere cinegetic unde vanatoarea este interzisa. Ca atare si din acest punct de vedere se poate concluziona ca, cel in cauza nu se afla in timpul unei partide de vanatoare", a mai sustinut instanta care i-a respins plangerea contraventionala.De asemenea, afirmatiile potrivit carora arma nu ar fi fost incarcata au fost considerate a fi minciuni, din fotografiile depuse la dosar fond reiesind ca pusca Mauser avea montat incarcatorul , iar in interiorul acestuia se aflau cele patru gloante."Petentul circula pe un drum public, nu se afla in timpul unei vanatori si avea asupra sa o arma incarcata, fara vreun dispozitiv de blocare a tragaciului, arma fiind in stare de functionare. Ca o circumstanta agravanta cel in cauza a consumat anterior bauturi alcoolice, a refuzat testarea alcooltest, tocmai pentru a impiedica stabilirea exacta a concentratiei alcoolice si s-a manifestat recalcitrant in momentul cand a fost surprins asupra faptei", se precizeaza in hotararea Tribunalului Alba.