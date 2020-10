Vanzarile Dacia au scazut cu 35% pe plan mondial si cu 9% in Europa, in primele noua luni din 2020

Dacia a vandut in lume 366.470 de masini in primele noua luni din acest an, fata de 562.190 in perioada ianuarie - septembrie 2019, raportand o scadere de 34,8%. Trimestrul trecut, vanzarile au fost de 155.278 de unitati, cu 8% mai putin decat aceeasi perioada a anului trecut.Intregul grup a vandut 2,06 milioane de vehicule, cu 26% mai putin decat in 2019, cea mai mare piata fiind Franta, cu 382.916 de unitati, Rusia, cu 324.526 de unitati, Germania, cu 137.973 si China, cu 113.483. Romania ocupa locul 14 in clasament, cu vanzari de 40.237 de unitati. Numerele includ vanzarile Renault, Dacia si Lada.In total, grupul Renault a vandut 806.320 de autovehicule in trimestrul al treilea, o scadere de 6,1% comparativ cu trimestrul al treilea al anului trecut. Grupul auto francez Renault a raportat o cifra de afaceri de 10,37 miliarde de euro in trimestrul al treilea, in scadere cu 8,2% in ritm anual, potrivit Agerpres.Renault, care in primul semestru al anului a inregistrat o pierdere istorica de sapte miliarde de euro, a mai anuntat vineri ca a tras trei miliarde din imprumutul garantat de statul francez, in valoare de cinci miliarde de euro. In total, grupul dispunea la 30 septembrie de lichiditati in valoare de 15,2 miliarde de euro "care includ un imprumut de cinci miliarde de euro beneficiind de o garantie a statului francez, din care trei miliarde de euro au fost trase la finele lunii septembrie 2020", a subliniat Renault intr-un comunicat.Saptamana trecuta, directorul general de la Renault, Luca de Meo, a prezentat Dacia Spring, primul model 100% electric, un automobil de oras spatios, robust, precizand ca incepand din primavara lui 2021 vor fi preluate comenzi.Groupe Renault, producator auto din anul 1898, este un grup international prezent in 134 de tari, care a vandut aproape 3,8 milioane de vehicule, in 2019. In prezent, compania are peste 180.000 de angajati , 40 de fabrici si 12.700 de puncte de vanzare in intreaga lume.Compania Dacia a fost preluata de Renault in anul 1999 si relansata in 2004 cu modelul Logan. Ulterior, Dacia a devenit un jucator de notorietate pe piata auto europeana.