Peste 1.250 de variante noi de coronavirus determina ingrijorare in randul autoritatilor sanitare

Varianta britanica, cea mai raspandita

30 de decese care produc ingrijorare

Potrivit informarii saptamanale a INSP, cele sapte laboratoare care au raportat aceste rezultate sunt Institutul "Cantacuzino", Institutul "Matei Bals", MedLife, Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava, Institutul de Virusologie "Stefan S. Nicolau" si CRGM al SCJU Craiova, "Pro Vitam" Sfantu Gheorghe.Dintre cele 1.267 de cazuri cu variante ale SARS-CoV-2 care "determina ingrijorare" confirmate, 1.248 sunt cu varianta britanica (B.1.1.7), sapte cu varianta sud-africana (B.1.351) si 12 cu varianta braziliana (P.1).Mutatia E484K a fost depistata la trei cazuri : unul confirmat cu linia genetica B.1.1.7, avand judet de infectare Suceava; unul confirmat cu linia genetica B.1.351, avand judet de infectare Ilfov si unul confirmat in Bucuresti cu linia genetica P.1.Conform INSP, pana la data de 16 mai, rata de confirmare cu variante care determina ingrijorare (VOC) a fost de 68%.Au fost inregistrate si comunicate la INSP-CNSCBT 30 decese confirmate cu variante ale SARS-CoV-2 care determina ingrijorare (VOC), dintre care 27 cu varianta britanica (B.1.1.7) si trei cu varianta braziliana (P.1).Pana la data de 16 mai, au fost confirmate 12 cazuri cu linia genetica B.1.617.2. Trei dintre cazuri provin dintr-un focar din Colonia Bod, judetul Brasov, si sunt cetateni indieni. Celelalte noua cazuri sunt dintr-un focar din orasul Popesti-Leordeni, judetul Ilfov. "Dintre acestea, 8 sunt cetateni indieni, iar unul este cetatean roman, caz secundar al unui cetatean indian. Nu a fost inregistrat niciun deces", a precizat INSP.INSP sustine ca, in acest moment, "nu se poate vorbi" despre transmitere comunitara, in Romania, a liniei genetice B.1.617.2.