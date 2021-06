26 de cazuri de infectare cu varianta detectata in India, confirmate in Romania. INSP: Nu se poate vorbi despre o transmitere comunitara

Pana la data de 6 iunie 2021 au fost confirmate 26 cazuri cu varianta Delta:- 3 cazuri provin dintr-un focar din Colonia Bod, jud.Brasov si sunt cetateni indieni;- 1 caz provine dintr-un focar familial din mun. Bucuresti , cu 3 cazuri COVID-19, din care unul confirmat cu varianta Delta; locul probabil al expunerii cazului este necunoscut;- 1 caz, cetatean roman, barbat in varsta de 58 de ani, provine dintr-un focar din jud.Dolj, cu 5 cazuri COVID-19 (doar unul confirmat pana in prezent cu varianta Delta), din care 4 angajati si 1 caz secundar, familial;- 13 cazuri provin din focarul din orasul Popesti-Leordeni: 11 sunt cetateni indieni, unul este cetatean roman, caz secundar al unui cetatean indian, iar altul este cetatean roman, caz tertiar (fiul cazului secundar);- 2 cazuri sunt cetateni indieni si provin dintr-un focar cu 17 cazuri COVID-19 din Dobroesti, jud.Ilfov;- 1 caz provine dintr-un focar familial cu 2 cazuri COVID-19 din mun.Bucuresti, din care 1 confirmat cu varianta Delta;- 1 caz din jud.Dambovita are istoric de calatorie in India;- 2 cazuri din jud.Dolj provin dintr-un focar familial cu 2 cazuri confirmate cu varianta Delta;- 2 cazuri din jud.Arges si, respectiv Arad, din care ultimul este cetatean indian, dar care locuieste in Romania de 2 ani, nu au locul expunerii cunoscut"In acest moment nu se poate vorbi despre transmitere comunitara, in Romania, a variantei Delta", precizeaza INSP.Conform INSP, au fost confirmate 1490 cazuri cu variante ale SARS-CoV-2 care determina ingrijorare (VOC).Dintre acestea, 1.437 sunt cazuri cu varianta Alpha, descoperita in Marea Britanie, 10 cu Beta (Africa de Sud), 17 cu Gamma (Brazilia) si 26 cu Delta (India).