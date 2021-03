Politia anunta variantele rutiere pentru tranzitarea Timisoarei si a zonelor carantinate

Cele trei variante stabilite de autoritati sunt:- DN 6 Remetea Mare - Centura Ocolitoare a municipiului Timisoara - DJ 691 - urcarea pe Autostrada A1- DN 6 Remetea Mare - Centura Ocolitoare a municipiului Timisoara - DN 69 - Drum legatura Calea Aradului - Calea Torontalului - DN 6 Timisoara - Sannicolau Mare- DN 59 Jebel - DJ 693B Liebling - Stamora Romana - DJ 592A Otvesti - Sacosul Turcesc - DJ 592 Buzias. Transportul rutier de marfuri cu vehicule avand gabaritul de peste 3,5 tone se va face prin municipiul Timisoara in regim de tranzit, conducatorii auto avand obligatia de a nu opri in zonele carantinate.Conform deciziei luate, sambata, de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Timis, incepand cu data de 8 martie 2021 ora 00,00, este strict interzisa intrarea/iesirea in/din zona carantinata prin alte zone si cai de acces decat cele deschise circulatiei publice de pe drumurile nationale, judetene, comunale si forestiere.Circulatia si stationarea persoanelor in spatiile publice, din interiorul zonei carantinate, sunt interzise, cu exceptia motivelor bine justificate, pe baza declaratiei pe propria raspundere, legitimatiei de serviciu sau a adeverintei eliberate de angajator.Totodata, in interiorul localitatilor se interzice circulatia persoanelor in grupuri pietonale mai mari de sase persoane care nu apartin aceleiasi familii, precum si formarea unor asemenea grupuri. In perioada urmatoare se va limita programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializarii de bunuri alimentare si nealimentare pana la ora 20,00, cu exceptia farmaciilor si a statiilor de distributie carburant care pot avea program non-stop.De asemenea, se va limita numarul de persoane in incinta magazinelor/ supermagazinelor/ hipermagazinelor la maximum 30% din capacitate, cu respectarea normelor de distantare fizica.In cazul centrelor comerciale si al parcurilor, se limiteaza accesul persoanelor astfel incat sa se asigure 8 mp/persoana, cu respectarea normelor de distantare.Comitetul pentru Situatii de Urgenta Timis a hotarat, sambata, intrarea in carantina a Timisoarei si a patru comune periurbane in care indicele de infectare cu SARS-CoV-2 este foarte ridicat.