Varstnicii de peste 75 de ani care au pensia de 704 lei vor beneficia de tichete de masa electronice

Guvernul a aprobat, in sedinta de joi seara, o masura de sprijin pentru persoanele varstince, care va fi suportata din fonduri europene.Astfel, persoanele care au peste 75 de ani si o pensie de 704 lei vor beneficia de tichete de masa electronice."O a treia masura adoptata este destinata persoanele varstnice. Este vorba despre tichetele de masa electronice pentru un numar de aproximativ 260.000 de pensionari. Conditiile sunt cele legate de varsta: sa aiba peste 75 de ani pentru a beneficia de aceasta schema de sprijin cu conditia sa aiba o pensie sociala de 704 lei asa cum astazi avem cuprins in reglementarile legale in vigoare. Este o masura pe care Guvernul a aprobat-o si care sprijina in mod direct partea de retea HoReCa si care are in vedere un buget de 100 de milioane de euro", a transmis ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos.