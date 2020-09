Vaslui: A scazut numarul mamelor adolescente si cel al avorturilor in randul tinerelor

Potrivit reprezentantilor institutiei, scaderi se inregistreaza si la numarul intreruperilor de sarcina facute in spitalele publice si in cabinetele private de catre fete cu varste mai mici de 19 ani."In cursul primelor sase luni ale anului 2019 au fost inregistrate la nivelul judetului Vaslui un numar de 11 nasteri la fete cu varsta mai mica de 15 ani si 195 de nasteri la adolescente cu varsta cuprinsa intre 15 si 19 ani. In prima jumatate a acestui an, numarul nasterilor la fete din categoria de varsta sub 15 ani a scazut la cinci, iar la categoria de varsta 15 - 19 ani au fost raportate 190 de nasteri. Pe total judet, in primele sase luni ale anului in curs au fost inregistrate 1.221 de nasteri, in timp de in perioada similara a anului trecut au fost 1.418 nasteri", au precizat luni, reprezentantii DSP Vaslui.In ceea ce priveste numarul avorturilor, in prima jumatate a anului 2020 au fost raportate 29 de intreruperi de sarcina la tinere cu varsta de pana in 19 ani, in timp ce in aceeasi perioada a anului trecut s-au inregistrat 64 de intreruperi de sarcina la aceeasi categorie de varsta. Numarul total al avorturilor inregistrate pana in luna iunie la nivelul judetului Vaslui este de 299, fata de 536 cate au fost raportate in prima jumatate a anului 2019.