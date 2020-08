Un barbat din Vaslui a fost arestat preventiv, dupa ce a incalcat ordinul de protectie si si-a agresat mama

Potrivit unui comunicat de presa, politistii au fost anuntati la numarul de urgenta 112 ca barbatul a mers la locul de munca al mamei sale, a agresat-o si i-a furat un ceas."Cu ocazia cercetarilor efectuate, politistii Biroului de Investigatii Criminale Vaslui au stabilit ca pe data de 24 august, impotriva barbatului cercetat a fost emis un ordin provizoriu de protectie, pe o perioada de 5 zile, dupa ce acesta si-ar fi agresat mama. In cursul zilei de 26 august, barbatul a incalcat in mod voit masurile ordinului de protectie provizoriu emis impotriva sa, dupa ce s-a deplasat la locul de munca al mamei sale, unde a agresat-o si i-a sustras un ceas de mana. In cursul aceleiasi zile, barbatul s-ar fi deplasat in zona "Nord" a municipiului Vaslui, ocazie cu care a zgariat aripa unui autoturism parcat, provocand avarii in valoare de peste 3.000 lei. In urma probatoriului administrat, politistii l-au retinut pe barbat pentru o perioada de 24 ore. Ulterior, acesta a fost prezentat Judecatoriei Vaslui, care a dispus arestarea sa preventiva", se arata in comunicatul transmis de IPJ Vaslui.Politistii continua cercetarile pentru a stabili intreaga activitate infractionala a barbatului.