Vaslui: Cercetari dupa ce a fost furat un seif cu banii de salarii dintr-o primarie

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, cel care a sesizat disparitia banilor a fost primarul comunei."Politia orasului Murgeni a fost sesizata telefonic de catre primarul comunei Blagesti cu privire la faptul ca, in noaptea de 7 spre 8 septembrie, autori necunoscuti au patruns prin efractie in sediul institutiei si, dintr-o incapere, au sustras o caseta de valori.In cauza a fost deschis un dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat, urmand a fi stabilite cu exactitate imprejurarile in care s-a produs fapta sesizata, identificarea autorilor si tragerea acestora la raspunderea penala", a precizat, miercuri, purtatorul de cuvant al IPJ Vaslui, Bogdan Gheorghita.Au fost audiate mai multe persoane, iar politistii au deja un cerc de suspecti.